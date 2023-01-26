Bakan Nebati: Ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık

Haberin Devamı

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Bugün, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda, birçok parlamenterin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen "Türkiye Ekonomi Modeli” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdik.

Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık.

Gözden Kaçmasın Yılın ilk enflasyon raporu tanıtıldı! İşte 2023 yılı enflasyon tahmini Haberi Görüntüle

Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.