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Bakan Nebati: Ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık

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#Nureddin Nebati#Avrupa Parlamentosu#Türkiye Ekonomi Modeli
Bakan Nebati: Ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 13:09

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Parlamentosu'nda “Küresel Belirsizlik Döneminde, Yeni Olanaklar ve Çözümler: Türkiye Ekonomi Modeli” konulu panelde konuşma yaptı. Bakan Nebati "Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Bugün, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda, birçok parlamenterin, AB Komisyonu yetkililerinin, akademisyenlerin, iş dünyası ve diplomatik çevrelerin katılımıyla gerçekleşen "Türkiye Ekonomi Modeli” konulu panelde bir konuşma gerçekleştirdik.

Panelde, Modelimiz ile dünyada oldukça zorlu geçen bir yılda ulaştığımız başarıları katılımcılarla paylaştık. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki tahıl koridoru girişiminin dünya gıda arz güvenliğine sağladığı katkıyı vurguladık.

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Ülkemize özgü dinamikleri gözeterek devreye aldığımız modelimizin, Avrupa Parlamentosu'nda detayları ile ele alınması, AB Komisyonu yetkilileri ve parlamenterler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.

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#Nureddin Nebati#Avrupa Parlamentosu#Türkiye Ekonomi Modeli

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