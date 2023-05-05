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Bakan Nebati: Türkiye, milletiyle beraber yürümeye devam edecek

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#Nureddin Nebati#Mersin#Seçim
Bakan Nebati: Türkiye, milletiyle beraber yürümeye devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 15:51

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin, 100’üncü yılında küresel bir güç olacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan seçeceğiz ve 100’üncü yılımızda, Allah'ın izniyle bize yan gözle bakıp, birilerine mektupla, telefonla talimat verenler, şimdi yabancı basında haber yaptıranlar yine yanılacaklar. Çünkü Türkiye, milletiyle beraber yürümeye devam edecek” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, Mersin'in Mut ilçesini ziyaret etti. İnönü Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, Mut’un tarımsal zenginliklerine dikkat çekerek Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle ilçedeki tarım ürünlerinin kargo yoluyla dünyanın birçok noktasına gönderebileceğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmeye ve her daim üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Nebati, "Son 21 yılda ülkemizde tarımsal destek miktarı 1,8 milyar liradan elhamdülillah 57,6 milyar liraya çıktı. Tarım ve gıda ihracatında da rekorlar kırıyoruz. Birilerinin söylediği gibi değil artık, tarımda biz net ihracatçıyız" diye konuştu.

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BU ÜLKE, SENİN UCUZ HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL

Bakan Nebati, Millet İttifakı’nın İHA ve SİHA’lara karşı yanlış tutum sergilediklerini söyleyerek, “Video toplantılarıyla bize seçim kampanyasını anlatmaya başladılar. Biz onlara 'TCG Anadolu'yu gördün mü?' dediğimiz zaman gözlerinin ucuyla baktılar 'Buna uçak inmiyor' dediler. İHA'lar, SİHA'lar iniyor. 'İHA'ları, SİHA'ları istemeyiz' dediler. Peki sana sesleniyorum, sen orada milliyetçi, ulusalcı geçiniyorsun. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız kimin kafasına iniyor, bomba atıyor? İHA'lara, SİHA'lara, savunma sistemimize karşı çıkanlar, oradaki ulusalcı ve milliyetçi geçinenlere sesleniyorum. Sen İHA'ya, SİHA'ya dokunmakla, bunları durdurmakla neyi hesaplıyorsun? Bu ülke, senin böyle ucuz hesaplarınla peşkeş çekilecek bir ülke değil" dedi.

‘SÖZ DE KARAR DA MİLLETİNDİR’

Türkiye'nin küresel bir güç olacağını ve büyümeye devam edeceğini dile getiren Bakan Nebati, “Biz 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan seçeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçeceğiz ve 100’üncü yılımızda, Allah'ın izniyle bize yan gözle bakıp, birilerine mektupla, telefonla talimat verenler, şimdi yabancı basında haber yaptıranlar yine yanılacaklar. Çünkü Türkiye, milletiyle beraber yürümeye devam edecek" diye konuştu.

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#Nureddin Nebati#Mersin#Seçim

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