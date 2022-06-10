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Bakan Nebati: Türkiye ilgi odağı olmaya devam edecek

#Nureddin Nebati#Ekonomi#Swap
Bakan Nebati: Türkiye ilgi odağı olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini ve Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edeceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomiye ilişkin yeni açıklamada bulundu. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Nebati, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edeceğini belirtti.

Yurt dışı yerleşiklerin swap enstrümanını kullanarak Türk Lirası cinsinden varlıklara yatırım yapabileceklerini belirten Bakan Nebati güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamının sağlandığını ifade etti.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

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Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır.

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Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek.

Bakan Nebati açıklamalarda bulundu
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