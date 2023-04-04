Bakan Nebati: Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor

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Türkiye ekonomisi büyüme ve güçlenmesini sürdürüyor. İstihdam, ihracat ve büyümede rekor kıran Türkiye ekonomisi Mart ayında rekor serilerine bir yenisini daha ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz.

Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle Şubat’ta daralan ihracat, Mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı.

Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı.

Yine Mart ayında otomobil satışları yıllık yüzde 57,9 ve hafif ticari araç satışları yıllık yüzde 75,3 artış kaydederken, satın alma yöneticileri endeksi (PMI) bir önceki aya göre 0,8 puan artışla eşik değerinin üzerinde, 50,9 seviyesinde seyretti.

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En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz.

Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz.



Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle Şubat’ta daralan ihracat, Mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı.



Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar… — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 4, 2023

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