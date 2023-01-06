Bakan Nebati, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi

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Bakan Nebati, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sn. Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.