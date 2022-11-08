Bakan Nebati: Teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticari kredi faizlerinin yüzde 30'dan yüzde 18'e gerilediğini söyledi.

Bakan Nebati, ekonomiye yönelik Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümemizi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti-enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın THY'den ucuz bilet kampanyası Haberi Görüntüle

"FAİZ YÜZDE 18'E GERİLEMİŞTİR"

Ticari kredilerde faizlerin düştüğünü söyleyen Nebati "Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz. Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18’lere gerilemiştir. Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi Ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

"KOBİ KREDİLERİ 3 KAT ARTTI"

KOBİ'lere kullandırılan kredilerinde tarihsel ortalamasının 3 katından fazla arttığını belirten Nebati "Ekonomimizin bel kemiği olan ve milyonlarca insanımıza istihdam sağlamaya devam eden KOBİ’lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür. Küresel resesyon beklentilerine rağmen ekonomik canlılığımızı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Gözden Kaçmasın Altın kritik veri öncesi dalgalı seyrediyor Haberi Görüntüle