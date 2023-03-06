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Bakan Nebati: Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık mevduat geldi

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Ekonomi#Mevduat
Bakan Nebati: Suudi Arabistandan 5 milyar dolarlık mevduat geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 15:11

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.

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Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Merkez Bankası'na 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırılmasına karar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Bakan Nebati "Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Mevduat

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