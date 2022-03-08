Bakan Nebati: Stokta Temmuza kadar yetecek ayçiçek yağı var

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İSTANBUL’da düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı ile ilgili son günlerdeki gelişmelere değindi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Stoklarımızda hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var” diyen Bakan Nebati, “20 Aralık öncesinde kur fiyatlarıyla ilgili spekülatif hatta ihanete varan davranışları sergileyenlerin kim olduğunu biliyoruz ve gereğini yapıyoruz. Şimdi, dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak, yalan yanlış haberlerle hiçbir şekilde karşılığı olmayan, örneğin ayçiçek yağıyla ilgili kuyruklar ya da yokmuş gibi hareket etmeyi sevk edenler, ‘yağ stoku bitmiştir, gidip alın’ diye yönlendirenler, bu ülkeye sadece ihanet ediyorlar” şeklinde konuştu.

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‘OYUNA İZİN VERMEYİZ’

“Bunun altında kalırsınız” uyarısında bulunan Bakan Nebati, “Türkiye bir savaş ülkesi değil, Türkiye bir tarım ülkesi. Böylesine bir ülkede sanki kuyruklar varmış gibi, yağ kuyruğu varmış gibi sanal, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ya da bir indirim kampanyasındaki bir görüntüyü ‘Türkiye’de kuyruk var, yağ bitmiştir’ gibi bir takım ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak. Türkiye’nin üzerinde oyun oynanmasına izin vermeyiz. 20 Aralık öncesi özellikle sosyal medyadaki bazı mahfiller tarafından yönlendirilerek döviz kurlarından ciddi bir şekilde zarar gören vatandaşlarımız şunu bilsin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil, ülkeye düşmanlık yapmaktadır“ diye konuştu.

ENFLASYON TİMİ

Nebati şöyle devam etti: “Zor bir dönemden geçildiği, Rusya’nın ve Ukrayna gerginliğinin bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının son yılların en yüksek noktasına geldiği, bir gün içerisinde buğday fiyatlarının her türlü emtia fiyatlarının, gıda fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin.” Son 20 yıldır ülkede hiç kimsenin hayat pahalılığına, enflasyona ezdirilmediğini belirten Bakan Nebati, “Elbette zorluk yaşıyoruz. Ama bu küresel zorluk. Dünyanın her ferdi şu anda bunu hissediyor ama dünyanın hangi ülkesinde birileri kalkıp ihanet derecesine varacak şekilde piyasa ile oynuyor diye sormak lazım. Vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyette davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati sorundan çıkar elde etmeye çalışanlara karşı da enflasyonla mücadele timinin hareket halinde olduğuna vurgu yaptı.

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FİYAT İSTİKRARI BİRİNCİL ÖNCELİK

DÜNYANIN en önemli sorunlarından biri haline gelen enflasyonun gelişmiş ülkelerde son 30-40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bakan Nebati, bu yükselişin Türkiye’ye de yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Nebati, “Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime bağlı olarak enerji ve diğer emtia fiyatlarındaki artış hızlanmıştır. Fiyat istikrarının sağlanması, sadece halkımızın refahının korunması açısından değil, sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından da kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede, fiyat istikrarını sağlanması birincil önceliklerimiz arasındadır. Enflasyonla mücadele, sabırlı ve kararlı olmayı gerektirmektedir. Bu süreçte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla uyum ve istişare içinde çalışıyor. Bu bağlamda, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine yönelik kurduğumuz Fiyat İstikrarı Komitesi’ni aktif bir biçimde kullanıyoruz” dedi. Bakan Nureddin Nebati, tüketicinin uygun fiyatlara ulaşımını desteklemek için ürün bazında fiyat kıyaslaması yapabilen, ürünlerin geçmiş dönem fiyatlarının da takip edilebildiği “Birlikten Berekete” programının hayata geçirileceğini de ekledi.