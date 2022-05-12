Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati sektör temsilcileriyle buluştu

#Nureddin Nebati#Gıda#Beyaz Eşya
Bakan Nebati sektör temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,  "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katılıyor.

Gözden Kaçmasın

İşte kripto paraların çökmesinin ana sebebi Luna ve Terra UST kurtarılamıyorİşte kripto paraların çökmesinin ana sebebi! Luna ve Terra UST kurtarılamıyorHaberi Görüntüle

Son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar sektör temsilcileriyle paylaşılacak. Sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#Gıda#Beyaz Eşya

BAKMADAN GEÇME!

Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline
Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

 #Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline
Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump