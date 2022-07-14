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Bakan Nebati: Tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz

#Sanayi Üretimi#Bakan Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakan Nebati: Tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu sabah saatlerinde açıklanan sanayi üretimi ve perakende satış hacmi rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, "Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden açıklanan sanayi üretimi ve perakende satış hacmi rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ekonomi Modeli’nin nihai hedefi büyümeyi sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kılmaktır.

Dün açıklanan Mayıs ayı işgücü verileri ekonomik aktivitedeki artışın istihdam sağladığını ve kapsayıcı olduğunu göstermekteydi.

Bugün açıklanan sanayi üretimi verileri ise, Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde sanayi gibi dış ticarete konu ve döviz kazandırıcı bir sektörün ivme kazanarak güçlendiğini göstermektedir.

Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi piyasa beklentilerini aşarak yıllık yüzde 9,1 oranında artış göstermiştir. Endeksin aylık artışı ise yüzde 0,5 olmuştur.

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Öte yandan reel sektörümüzün perakende satışları Mayıs ayında kuvvetli artış kaydetmiş, sabit fiyatlarla perakende satış hacim endeksi 2022 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 20,8 oranında artmıştır.

Reel ekonomimizde elde ettiğimiz tüm bu başarıların ilerleyen dönemde de artarak devamını sağlamak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. " 

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#Sanayi Üretimi#Bakan Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı

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