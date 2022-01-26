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Bakan Nebati: Sanatçıların istisnadan faydalanması mümkün

#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Sanatçı
Bakan Nebati: Sanatçıların istisnadan faydalanması mümkün

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekillerinin sanat üreticilerine yönelik vergi indirimi çalışması olup olmadığı yönündeki soruya, Gelir Vergisi Kanunu’nu hatırlatarak, “Bu düzenleme uyarınca, sanatçıların üretmiş oldukları eser mahiyetindeki çalışmaları için anılan istisnadan faydalanılması mümkün olup, söz konusu istisna ile sanatçılar üzerindeki Gelir Vergisi yükü azaltılmış bulunmaktadır” karşılığını verdi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengülloğlu, Bakan Nebati’nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. Atay, sanatçıların, sıkıntılarına kalıcı çözümler üretilmesi için pek çok kurumun bir araya gelerek tüm paydaşların dinlendiği bir çalışma yürütülmesini talep etti.

Bakan Nebati, Mengüllüoğlu’nun önergesini şöyle yanıtladı: “193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesinde, müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880 bin TL) aşmaması kaydıyla, gelir vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

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Bu düzenleme uyarınca, sanatçıların üretmiş oldukları eser mahiyetindeki çalışmaları için anılan istisnadan faydalanılması mümkün olup, söz konusu istisna ile sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükü azaltılmış bulunmaktadır.”

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Sanatçı

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