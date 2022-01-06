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Bakan Nebati: Ortodoks değil heterodoks politika

#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ortodoks Politikalar
Bakan Nebati: Ortodoks değil heterodoks politika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ortodoks politikaları bir kenara bıraktıklarını, artık heterodoks politikalar olduğunu belirterek, bütçe disiplininden taviz vermeden yola devam edeceklerini kaydetti. Nebati, “Herkesin kazandığı ve önünü gören hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak, rahat olun. Yeter ki üret, ihracat kapasiteni artır. Biz seni sırtımızda taşıyacağız, taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlık toplantısına katılan Nebati, ihracatta tarihi rekor kırıldığını 225 milyar dolara ulaştığını, ithalatın yüzde 23.6 arttığını, dış ticaret açığının yüzde 7.8 oranında azalarak 45.9 milyar dolar seviyesine gerilediğini söyledi. Turizmde rekorlar kırıldığını anlatan Nebati, 2021 yılında çift haneli büyüme beklendiğini kaydetti. Cari açığın da yüzde 2’nin altına düşeceğini dile getiren Nebati, yeni ekonomik model düşük cari açıktan bu yıldan itibaren cari fazlaya devam edeceğini söyledi. İhracatın artacağını, ihracat artarken üretimin artacağını, sanayinin gelişeceğini, istihdamın artacağını dile getiren Nebati, bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu, bu yılın daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye’nin kazanımlarının en yüksek olduğu bir yıl olacağını kaydetti. Nebati, ortodoks politikaları bir tarafa koyduklarını ama bunu yaparken de ülkenin gerçeklerine, iç dinamiklerine, uluslararası konjonktürün gereklerine uygun şekilde para ve maliye politikalarını birlikte yürüterek her türlü tedbiri alarak bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yola devam edeceklerini ifade etti. Reel sektörün kendilerini anladığı bir dönemde olduklarını söyleyen Nebati, “Herkesin kazandığı ve önünü gören hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak, rahat olun. Yeter ki üret, ihracat kapasiteni artır. Biz seni sırtımızda taşıyacağız, taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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91.5 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Nebati, kolaylaştırıcı tedbirleri aldıklarını belirterek, çıkarılan enstrümanları kullanmalarını istedi. 20 Aralık öncesindeki karamsar tablonun ve döviz üzerindeki köpüğün kısa sürede terse çevrildiğini dile getiren Nebati, “Lütfen işinize gücünüze bakın. Her türlü enstrümandan, imkandan faydalanın. Ortodoks düşünmek zorunda değiliz bize öğretilmiş olan şeyler çerçevesinde hareket etmek zorunda değiliz. Bu ülkenin gelenekleri toplumsal dayanışması, iç dinamikleri hepsi bize kazanım sağlıyor, korku değil” dedi. Kurun artık tartışılır olmaktan çıktığını, döviz kurlarının dengeye kavuştuğunu, artık bir gündem maddesi olmadığını anlatan Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabının her gün güncellendiğini, vatandaşın destek verdiğini söyledi. Salı günü itibariyle kur korumalı mevduatın 91.5 milyar liraya ulaştığını açıklayan Nebati, sadece bir enstrümandaki adımın bile Türkiye’nin nasıl köpüklerle karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Nebati, köpüğün de algının da bittiğini vurgulayarak, “Algıların her zaman güçlü performans sergiler ancak mutlak surette güçlü duvara da toslayacağını bilelim. Geleceği yer gerçekliktir. Gerçeklik algıyı bitirir. 20 Aralık’taki bu gerçekliktir” dedi.

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ENFLASYON VURGUSU

Sıranın enflasyonla mücadeleye geldiğini vurgulayan Nebati, bir önceki gece Fiyat İstikrarı Komitesi’nin toplandığını, çünkü aralık ayının yüksek enflasyonun bir kambur olarak durduğunu anlattı. Dünyada enflasyonun bir gerçek olduğunu, sadece Türkiye’de enflasyon varmış gibi bir planlama yapmanın doğru olmadığını dile getiren Nebati, hafızasında enflasyonu unutmuş ülkelerde enflasyon travması yaşandığını söyledi. ABD’de enflasyonun yüzde 6.8 çıktığını kaydeden Nebati, Almanya’nın enflasyonla karşı karşıya kaldığını, dünyada emtia fiyatlarının yükseldiğini, taşımada ağır yükler olduğunu, enflasyonun dünyanın gündeminde olduğunu ifade etti. Bütçe disiplininden asla taviz vermeden enflasyonla mücadeleyi en sert ve kararlı bir şekilde devam edileceğini vurgulayan Nebati, enflasyonla mücadelenin önceliklerini olduğunu dile getirdi. Nebati, 2022 yılının öngörülebilir istikrarlı hedeflere uygun şekilde devam ettirileceğini ve alınan bu gücü topluma ekonomik politikalarıyla yönüyle de yayma dürtüsünden taviz vermeden yola devam edeceklerini kaydetti.

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ORTODOKS VE HETERODOKS POLİTİKA NEDİR?

EKONOMİ alanında geleneklere, genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara ortodoks politika deniliyor. Heterodoks ise geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamalar olarak tanımlanıyor. Heterodoks, Yunanca heteros (farklı) ve doxa sözcüklerinden türetilmiş ve farklı inanç anlamına gelen bir sözcük.

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ortodoks Politikalar

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