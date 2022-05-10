Bakan Nebati konut kredisi kampanyasının detaylarını duyurdu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden Konut Finansmanı Projesi'nin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati şöyle açıkladı:

"3 başlıkta duyurduğumuz Konut Finansmanı Projesi kapsamında ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak için İlk Evim Konut Finansman Paketi'ni devreye alıyoruz.

Böylelikle; birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

İkinci başlığımız olan Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise “Liralaşma stratejimizi" destekleyecek biçimde konut değerinin en az yüzde 50’si 01.04.2022 tarihinden önce açılmış DTH’ın yahut hurda altının TCMB’ye satımı ile karşılanması şartıyla devreye alınacaktır.

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Bu kapsamda; birinci el ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

Son olarak, 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yönelik İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi'ni devreye alıyoruz.

Böylelikle, 01.05.2022 tarihi itibarıyla asgari %40’ı tamamlanmış ve %50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek için 20 milyar liralık bir kaynak ayrılmış olup, belirli bir rakama kadar 36 ay vade imkanı sunulacaktır."