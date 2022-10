Bakan Nebati: Güçlü gidiyoruz, sağlam gidiyoruz

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Küresel dünyada dengeleri giderek daha fazla belirleyen bir konuma geldik. Güçlü gidiyoruz, sağlam gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Her kriz bitmek üzere gelir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Nebati " Kriz her türlü dünyada her alanda ortaya çıkan bir şeydir. Ama krizler yenmek içindir. Krizler bitmek için yenir. Türkiye dünyaya gelmiş olan bu krizden en büyük fırsatları elde ederek, yolunu açarak, hızlı bir şekilde ve güçlenerek çıkarak başarısını ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Her alanda olduğu gibi o gün de teknolojinin geleceğin öünü kapatanlar aynı işi yaptılar. Yapamazsınız edemezsiniz. Fabrika nerede. Üretim ne zaman. Üretim olursa yerlilik ne kadar. O zaman ihraxcat ne kadar. Hayatları böyle geçiyor. Togg'u ilk kullanan bu fikrin babası.

Küresel dünyada dengeleri giderek daha fazla belirleyen bir konuma geldik. Güçlü gidiyoruz, sağlam gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Her kriz bitmek üzere gelir.

Haberin Devamı

Dünya krizlerle karşı karşıya kalırken bu krizlerle boğuşacağını hesap eder. Biz medeniyetimize ilişkin olarak şunu deriz; Kriz her türlü dünyada her alanda ortaya çıkan bir şeydir. Ama krizler yenmek içindir. Krizler bitmek için yenir. Türkiye dünyaya gelmiş olan bu krizden en büyük fırsatları elde ederek, yolunu açarak, hızlı bir şekilde ve güçlenerek çıkarak başarısını ortaya koydu.



2008'de de aynı şeyi söylediler. Teğet geçecek diye. Sosyal medyanın, muhalefetin diline bakmış olsaydık bitmiştik. Güçlenerek çıktı.

2018 saldırılarında biz bittik diye lanse edilenlere kulak vermiş olsaydık, ekonomi olarak sıkıntı yaşardık. Biz her türlü olayda şöyle bakarız; Geldi, bunun üstesinden nasıl geliriz. Haydi hep beraber kollarımızı hazırlayalım. Gücümüze güç katacak inancımız var zaten, bunlarla beraber yürüyelim, yürümeye devam edeceğiz.

Bizim günlük kısa düşünen bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim bir mimariye ihtiyacımız var. Neyin nasıl yerleştirildiği, yöneticileceği, etki analizlerinin nereye kadar bizi yönetip yönetilemeyeceği noktasına götüreceği kapasiteye sahibiz.



Bu salon bu ülkenin finansal mimarisinin baş aktörleriyle dolu bir salon. Lütfen, kamusuyla özeliydi. Zamanın ruhuna göre hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü ülkenin finansal mimarisindeki paydaşlar olduğunuzu bilerek yepyeni şeyler söyle cancağızım diyerek yolunuza devam ediniz.

Haberin Devamı

ÜLKEMİZ PARMAKLA GÖSTERİLEN FİNANSAL SİSTEME KAVUŞTU"

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Son 20 yıllık süreçte finansal sistemin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki adımlar, ülkemizin gerek yasal altyapı gerek denetim ve gözetim çerçevesiyle dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladı. Hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar ve attığımız proaktif adımlarla güçlenen finansal sektörümüz, son yıllarda dünyada yaşanan zorlu süreçlerde ekonomimizin en önemli direnç unsurlarından birisi olarak ön plana çıktı" dedi.



"DÖVİZ KURLARINDAKİ OYNAKLIK KKM UYGULAMAYA GİRİNCE DENGELENMİŞTİR"



Finansal mimari ve altyapının geliştirilmesi için ilgili olan tüm kurumlar ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Nebati, ‘’Bu kapsamda atacağımız yeni adımları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yeni adımlarımız da Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi finansal istikrara katkı sağlayacaktır. Hepinizin bildiği gibi KKM uygulamaya girmeden önce döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklık, uygulama sonrasında dengelenmiştir. Ayrıca, önümüzdeki dönemde ülkemizde girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasını teminen yeni finansal iş modelleri de geliştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.



‘’DÖRT DİJİTAL BANKANIN KURULUŞU İÇİN BDDK TARAFINDAN ONAY VERİLMİŞTİR’’



Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanında yapılan çalışmalardan bahseden Nebati, ‘’Dijital Bankacılık lisanslamalarına başladık. Şu ana kadar üç tanesi katılım bankası olmak üzere toplamda dört dijital bankanın kuruluşu için BDDK tarafından onay verilmiştir. Dijitalleşmenin yanı sıra çağımızın bir diğer önemli trendi olan yeşil dönüşüm alanında da finansal sektörümüzün etkin rol almasını sağlamak amacıyla gerekli adımları atıyoruz. Nitekim, BDDK tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Bankacılık Strateji Belgesi” geçtiğimiz yıl yayımlandı’’ diye konuştu.



"TROY KULLANIM YAYGINLIĞINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"



Yerli ödeme sistemi TROY ile ilgili de konuşan Nebati, ‘’Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan “TROY”un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz. Bankacılık ve banka dışı finans sektörüne ilişkin adımların yanı sıra sermaye piyasaları, katılım finans ve fintek alanlarında hayata geçireceğimiz reform ve politika adımları ile finansal sektörün bir bütün olarak sağlıklı şekilde gelişmesini hedefliyoruz’’ dedi.



"SELEKTİF KREDİ POLİTİKASIYLA KREDİLERİN DE TÜKETİMDEN ZİYADE ÜRETKEN ALANLARA YÖNLENDİRİLMESİNİ SAĞLIYORUZ"



Selektif kredi politikasının istikrarlı bir şekilde uygulandığını söyleyen Bakan Nebati, ‘’Uyguladığımız politikalar neticesinde, ekonomimiz son sekiz çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürürken vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaya da devam ediyor. Ekonomimizin daha fazla katma değerli üretim potansiyeline ulaşabilmesi amacıyla Türkiye Ekonomi Modelimizin sac ayaklarından biri olan selektif kredi politikasını istikrarlı şekilde uyguluyoruz. Böylece, reel sektörün finansmana kesintisiz erişimini sağlarken kredilerin de tüketimden ziyade üretken alanlara yönlendirilmesini sağlıyoruz. 21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi yıl sonuna kıyasla 2 trilyon lira artarak 6,9 trilyon liraya ulaştı. Bu artışın yaklaşık yüzde 83’lük kısmının reel sektörümüze açılan ticari kredilerden kaynaklanıyor olması oldukça önemlidir. Ticari kredilerde ihracat, işletme ve yatırım kredilerindeki artışlar ile imalat sanayine kullandırılan kredilerin payının yüksek seyretmesi de son derece olumlu bir göstergedir. Bunlara ek olarak, KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının üç katından fazla büyümesini ekonomimizin geleceği ve sağlığı açısından çok önemli buluyoruz.



2022 yılında, selektif kredi anlayışıyla, Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi’nde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız’’ şeklinde konuştu.