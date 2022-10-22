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Bakan Nebati açıkladı: Küçük ölçekli balıkçılara destek

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Nebati#Kıyı Balıkçılığı#Balıkçı Gemileri
Bakan Nebati açıkladı: Küçük ölçekli balıkçılara destek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 10:22

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kıyı balıkçılığı desteklemeleri ile ilgili olarak, "0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 TL, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 TL, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 TL 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları desteklediklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3.500 TL, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4.250 TL, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5.250 TL 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Kadın gemi sahiplerine/ortaklarına birim destekleme tutarının %25 daha fazlası verilecek. 

Üreticilerimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.

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#Bakan Nebati#Kıyı Balıkçılığı#Balıkçı Gemileri

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