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Bakan Nebati, KGF kredisinin detaylarını açıklayacak

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#Nureddin Nebati#KGF#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakan Nebati, KGF kredisinin detaylarını açıklayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 12:48

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Ocak Çarşamba günü esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık KGF paketini açıklayacağını duyurdu.

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Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 11 Ocak Çarşamba günü paketin ayrıntılarını açıklayacak.

Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak. Kredi Garanti Fonu ile 250 milyar lira finansman sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı KGF paketinin detayları bu hafta açıklanacak. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor.

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"ÖNEMLİ MİKTARDA FİNANSMAN İMKANI OLUŞTURUYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu paket ile KOBİ'lerimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerimize 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz." dedi.

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Sağlanan kredilerin amacı dışında kullanılmasının da önüne geçilecek. Bunun için yeni adımlar atılacak. Finansman ne için sunulduysa o alanda kullanılacak.

11 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını açıklayacağı paketin ay sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.

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#Nureddin Nebati#KGF#Hazine Ve Maliye Bakanı

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