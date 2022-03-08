Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati: Kadın girişimcilerimizin sayısı artıyor

#Nureddin Nebati#8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ #Ekonomianasayfa
Bakan Nebati: Kadın girişimcilerimizin sayısı artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadınlar başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Birtakım söylemler, aşırı ve ideolojik söylemleri bir tarafa atıyoruz; bizim kendi değerlerimiz, bu medeniyetin ve inançların verdiği her şey bize kadın konusundaki hassasiyeti zaten emrediyor" dedi. Bakan Nebati kadın girişimci sayısının arttığını ifade etti.

Haberin Devamı

Bakan Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bakanlıkta düzenlenen 'Türkiye Ekonomisinin Gücü: Kadınlarımız' programına katıldı. Programda konuşan Nebati, kadının toplumun ve geleceğin mimarı olduğunu söyledi.

Nebati, "Kadınlar başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Birtakım söylemler, aşırı ve ideolojik söylemleri bir tarafa atıyoruz; bizim kendi değerlerimiz, bu medeniyetin ve inançların verdiği her şey bize kadın konusundaki hassasiyeti zaten emrediyor. Yeter ki biz bunu anlayalım" dedi.

"GELECEK 100 YILIN YÖNETİCİLERİNİ OLUŞTURACAK KADINLARDIR"

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2002 yılından bu yana kadınlar ve kızlar konusunda önemli işlere imza atıldığını söyleyerek, "Kızlardaki okullaşma oranı yüzde 97'ye çıktı. Kadın milletvekili sayısı yüzde 4,4'ten yüzde 17,5'a çıktı. Kadınların iş gücüne katılma oranı arttı. Açıkça söyleyeyim; Allah bizi erkek, sizi kadın olarak yarattı. Kadına ağır iş, kadının eline kazma kürek, iş makinesi yakışmıyor. Kadın narindir, merhametlidir, incedir, ince ruhludur. Ona sizi gibi değerli yönetici vasıfları içeren görevler daha yakışır. Kadın girişimcilerimizin sayısı artıyor. Bunları yaparken de aile hayatından hiçbir şey taviz vermiyorlar. Çünkü bir toplumu toplum yapan taşıyıcı ana nesne kadındır. Bizim nesillerimizi koruyacak, gelecek 100 yılın yöneticilerini oluşturacak kadınlardır" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Yatırımcıların gözü Biden’da Bitcoin sert gerileyebilirYatırımcıların gözü Biden’da! Bitcoin sert gerileyebilirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ #Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu