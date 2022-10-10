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Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi

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#Bakan Nebati#İşsizlik Rakamları#İşsizlik
Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 11:36

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili olarak, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz" dedi. Bakan Nebati, "İşsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" olarak belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan işsizlik rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bakan Nebati, açıklanan işsizlik rakamlarının 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviye olduğunun altını çizerken; "2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır" dedi.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz.

2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır.

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Bu suretle, işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir.

Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz.'

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