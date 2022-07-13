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Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi

#Bakan Nebati#İşsizlik Oranı#Türkiye Ekonomi Modeli
Bakan Nebati işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işsizlik rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, Twitter hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz.

Mayıs ayında 358 bin kişi ilave istihdam sağlanırken, işsizlik oranı yüzde 10,9 oranına gerilemiştir.

İstihdam oranı Mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır.

İşgücüne katılma oranı Mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır. 

Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır." 

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İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK'in bugün saat 10:00'da açıkladığı rakamlara göre; işsiz sayısı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.

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#Bakan Nebati#İşsizlik Oranı#Türkiye Ekonomi Modeli

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