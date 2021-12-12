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Bakan Nebati işinsanlarıyla bir araya geldi

#Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati#İş Dünyası#Toplantı
Bakan Nebati işinsanlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın arttırılması için atılacak adımlarla, iş dünyasının taleplerini değerlendirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 Aralık’ta göreve gelmesinin ardından ilk olarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde dün saat 13.30’da basına kapalı olarak başlayan toplantıda, mevcut ekonomik durum, yeni ekonomi programı, gelecekte atılacak adımlar, yatırım, üretim ve istihdam konusunda neler yapılabileceği konularının ele alındığı öğrenildi.

Bakan Nebati işinsanlarıyla bir araya geldi

Toplantıya katılan isimler arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, bankaların üst düzey yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Bakan Nebati işinsanlarıyla bir araya geldi

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#Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati#İş Dünyası#Toplantı

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