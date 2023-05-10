Bakan Nebati ile TOGG turu! ‘Döviz artık iyi bir yatırım aracı değil’

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Seçimler için son viraja girilirken adayların çalışmaları da hareketleniyor. Tabii milletvekili adayı bakanların seçim çalışmaları diğer vekil adaylarına göre daha hareketli. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu seçimde Mersin’den aday. Kendisine tahsis edilen Togg ile şehri dolaştık. Bakan Nebati ilgiden memnun. “Mersin beni hızla kabul etti” diyor. Yakın akrabalarından Mersin’de yaşayanlar da var. Teşkilatlardan gelme bir siyasetçi olmasının avantajıyla hızlıca sürece adapte olmuş. Hem turizm hem tarım hem de sanayi açısından gelişmiş bir şehir olan Mersin’de işinsanlarının ve halkın ilgisinden memnun. Mersin sürekli göç alan bir şehir. Büyüyen ve gelişen sektörler yeni ihtiyaçları ve sorunları da beraberinde getiriyor. Bu da siyasetçileri zorlu günlerin beklediğini gösteriyor. Ancak Nebati kendinden emin. “Sonuç odaklıyım. Mersinli de bunun farkında. Gelir gelmez tarımla ilgili birçok sorunu çözdük. Şimdi sıra turizmde. Mersin’e nitelikli turist çekmek için projelerimiz olacak” diyor.

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‘BORSAYA İLGİ DEVAM EDİYOR’

Hazine ve Maliye Bakanı’nı yakalamışken herkesin merakla takip ettiği iki konuyu da sordum: “Dolar ve borsa ne olacak?”

Bakan Nebati şunları söyledi: “Seçim yaklaştıkça döviz ve borsa ile alakalı spekülatif söylemlerin amacını biliyoruz. Ne mutludur ki vatandaşımız bunlara itibar etmiyor. Son verilere göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 5 milyonu geçti. Buradan vatandaşımızın borsaya olan güvenini anlıyoruz. 2022’de yüzde 166 değer kazanarak en çok kazandıran yatırım aracı BIST oldu. Borsamız büyüdükçe, şirketlerimiz de büyümeye ve gelişmeye devam edecek, ülkemizin üretimi, istihdamı ve büyümesi artacaktır. Dövize gelince. Kurdaki oynaklığın önüne geçtik. Dolar ya da Euro fark etmez, dövizi bir yatırım aracı olmaktan çıkardık. Neticede 2022’de TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 16, Euro ise yüzde 22 kaybettirdi. Buna karşılık borsamızın reel getirisi yüzde 62 oldu.”

‘ARABAM NASIL?’

Togg ile dolaşırken vatandaşların yoğun ilgisine ben de şahit oldum. Bakan Nebati arabaya ilgiyle yaklaşan çocuklara camı açıp “Arabam nasıl?” diye takılıyor. Çocuklar da geri kalmıyor: “Verin de bir tur atalım” diye atağa geçiyorlar. Bakan Nebati Urfalı olması dolayısıyla Güneydoğu’dan gelenlerin de ilgi ve desteğine güveniyor. “Hemşerilerine sahip çıkarlar” diyerek beklentisini anlatıyor.