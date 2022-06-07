Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Nureddin Nebati#Nakit Dengesi
Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdi

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine nakit dengesinin Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla verdiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada  "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, şu paylaşımı yaptı:

"Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Nureddin Nebati#Nakit Dengesi

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry