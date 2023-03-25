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Bakan Nebati: Güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz

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#Nureddin Nebati#Türkiye Ekonomi Modeli#Hazine Ve Maliye Bakanı
Bakan Nebati: Güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 14:06

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Nebati "Togg başta olmak üzere elektrikli araç ekosistemi, savunma sanayi, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar ve enerji teknolojileri üretimi gibi alanlarda elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileriye taşıyarak Türkiye Yüzyılı’na güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışları hedeflerimize ulaşmak için kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesine ve reel sektörün uygun koşullarda finansmana erişimine önem veriyoruz. Bu kapsamda, Hazine Destekli Kefalet Sistemini aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor, selektif kredi politikalarımızla sürdürülebilir büyümeyi destekliyoruz.

Diğer taraftan, kadınlarımıza kapsamlı programlar, teşvik ve destekler sunarak pozitif ayrımcılık uygulamayı kesintisiz sürdürüyoruz. 2023 Ocak ayı itibarıyla, kadınların ülkemizde işgücüne katılım oranı yüzde 36,1 ile tarihi yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Selektif kredi politikalarımızın yanı sıra, Model kapsamında attığımız diğer adımlar ve iyileşen yatırım ortamımızla birlikte, girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyor, yerli ve katma değerli üretimi artırmak ve küresel değer zincirindeki konumumuzu her geçen gün daha ilerilere taşımak için çalışıyoruz.

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Bu çerçevede, Togg başta olmak üzere elektrikli araç ekosistemi, savunma sanayi, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yatırımlar ve enerji teknolojileri üretimi gibi alanlarda elde ettiğimiz büyük başarıları daha da ileriye taşıyarak Türkiye Yüzyılı’na güvenle, azimle ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz.

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#Nureddin Nebati#Türkiye Ekonomi Modeli#Hazine Ve Maliye Bakanı

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