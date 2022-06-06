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Bakan Nebati: Gelir artırıcı tedbirleri hayata geçireceğiz

#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Nebati: Gelir artırıcı tedbirleri hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

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Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" mesajı paylaştı.

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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