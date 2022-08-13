Konuta olağan dışı fiyat artışları... Bakan Nebati: Konu mercek altında, gereken yapılıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu. Bakan Nebati, “Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız” dedi.

GAYRİMENKULDE FİYAT ARTIŞINA SEBEP OLAN ETKENLER TEK TEK İNCELENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü bildirdi. Bu kapsamda, emlak ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirleniyor. Suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Enflasyonist ortam oluşturan ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.

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KONUT SATIŞLARININ YANI SIRA EMLAKÇILAR DA İNCELEME ALTINDA

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analizi ile birlikte yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlanıldı. Çalışmalar neticesinde, emlak piyasasında spekülasyon oluşturan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmaların tespiti de gerçekleştirildi. (İHA)

‘KONUT FİYATINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI’

Bakan Murat Kurum önceki günlerde yaptığı açıklamada, eylülde açıklanacak dev sosyal konut projesiyle hem dar gelirlilerin ev sahibi olacağını hem de piyasaya çıkan yeni konut arzı ile fiyatların gerileyeceğini söylemişti. Kurum, “Sosyal konutlar yapılınca emin olun ki gayrimenkul fiyatları düşecek. Projeyi duyurmamızla birlikte düşüşe geçmeye başladı” demişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını eylül ayında açıklayacağı projelerle, hem dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması, hem de yeni arzın devreye girmesiyle kira ve konut fiyat artışının dizginlenmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sosyal konutlar yapılınca emin olun ki gayrimenkul fiyatları düşecek. Bu projeyi duyurmamızla birlikte düşüşe geçmeye başladı. Hem kiralar hem de gayrimenkul fiyatları düşecek” demişti.