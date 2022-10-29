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Bakan Nebati: Fiyatı uygun olacak, Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Togg#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 17:21

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un fabrikasının açılış töreninde CNN Türk'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız" dedi.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin fabrikasının açılmasına dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ikinci üretilecek olan Togg'a talip olduğunu açıkladı.

CNN Türk ekranlarında konuşan Bakan Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız. Biz birkaç ay önce Sayın Varank ile birlikte geldik, test etme şansım da oldu. Müthiş bir şey, hızlanması, sessizliği, aracın yerli olması... Çok mutluyuz. Bundan sonra sembolik ya da değil, herhalde bize bir araç verecektik. Çok süratli kullandığım için ailem bana izin vermiyor.

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Kısa bir süre içinde hızlanıyor, gaza bastığınızda aracın ne kadar performanslı olduğunu hissediyorsunuz.
Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.

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