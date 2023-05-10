Bakan Nebati: Faiz artırımı söz konusu değil

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Bakan Nebati'nin Habertürk'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Mersin’de dengelerin Ak Parti lehine doğru iyi bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Kur korumalı mevduat 2021’in 20 Aralık’ında piyasa ile paylaşılan en önemli sac ayaklarından bir tanesiydi ve beklediğimiz faydayı gösterdi. Dövize olan talep azalırken, döviz kurlarındaki oynaklığı da ortadan kaldırdı.

Toplumun tüm kesimleri için kabul edilebilir araca dönüştü. Dövize olan talep azalırken, oynaklık azaldı. Geçici olarak görüyoruz. Türkiye gibi ülkelerde altın, döviz yastık altına itilen bir davranış türü. Biz tutumu değiştirdik. Elinde Tük parası varken gidip bankaya veya katılım finansa yatırdı. Geçici olarak getirdik, yastık altına gidecek olan para sisteme girdi.

Bundan sonra yıl sonunu hedefliyorduk, seçimi, ABD’deki olayları düşündüğümüzde kademeli olarak ve zaman yayılmasında bir zemin oluştu.

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Dövize gitmeyi engelledik, Türk lirasına olan güveni artıracak bir dünyanın oluşturulması. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde dövize olan talep azalacaktır. Kur korumalı mevduat çağın buluşu oldu. 2.2 milyar liralık ödenen bir rakam var. TL’ye güveni artıracak yeni enstrümanlar ortaya koyulaca

'FAİZ ARTIRIMI OLMAYACAK'

Sayın cumhurbaşkanımız faiz artırımına karşı, faiz artırımı olmayacak, bekleyen, isteyen yok.

Her türlü değişim, özellikle reform niteliğinde değişikliklerin sancılı olması zaman içinde giderilir. Toplam kredilerin kullanımı yüzde 57 arttı. Biz yatırımcıların oranı arttı. 10’sa 100’ü aştı. Türkiye ekonomisini ayakta tutan KOBİ’ler. Bu dönemde dengesizliğin spekülatif nedenleri var. Serbest piyasanın koşulları ile oynamayın. Biz hızlandırıcı tedbirlerimizle bu dengesizliği kaldırırız. Enflasyonda 6 ayda 42 puanlık bir düşüş oldu.

Seçimle beklentilerin dönüşümünü gerçekleştireceğiz.

Buradaki bütün problem enflasyon. Enflasyonun düşmesi önümüzdeki süreçte devam edecek.

Bankacılık sektöründe oluşturulmuş faiz oranlarının sadece Merkez Bankası faiz oranlarına bakarak oluşturulduğunu söylemek doğru değil. Piyasalar uluslararası konjonktüre de bakarak ilerliyor.

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'BÜTÇE KONUSUNDA 21 YILDIR TAVİZ VERİLMEDİ'

Bütçe konusunda 21 yıldır ilk günden beri disiplinden taviz verilmedi. Bugün kamu ile iş yapan kime sorarsanız, alacağını erken alıp teşekkür ettiğini görürsünüz. Kasa EYT’yi de karşıladı, diğer ödemeleri de. Vergi gelirlerinde ciddi artış var. Küçük ek vergi yaptık, 96 milyar TL’lik gelir bekliyoruz. Büyüme oranını 5'ten 5.5'e yükselttik. Türkiye üretmeye, büyümeye devam edecek.

Geçen yıl enflasyonu yaşadığımız için, bizim borçlarımız rakamsal olarak artmış gözükse de oransal olarak düştüğünü görüyorsunuz.

Şubat ayında tarihi bir deprem yaşadık ancak mart ayında istihdama 37 bin kişi ekledik. Sanayide ciddi bir düşüş olmuştu mart ayında hemen bunu kapattık.

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‘DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ ENERJİYE BAĞLI’

Cari açığı geçen yıl kapattık. Biz salgına, savaşa rağmen büyüdük. Dünyada turizm gelirleri düşerken bizde arttı. Geçen yıl 97 milyar dolarlık petrol ithal ettik. Dış ticaret açığımız enerjiden dolayı.

Gözden Kaçmasın Sanayi üretiminde güçlü yükseliş Haberi görüntüle

DÖVİZ KURLARI

Seçimden sonra döviz kurlarındaki dengesizlik toparlanacaktır. Piyasa kendiliğinden rayına oturacaktır. Şu anki farkta telaşlanacak durum yok. Önemli olan dövizdeki oynaklığın azaltılmasıydı.

Döviz ile ilgili seçime gidilirken dengesizlik olması normal. Alımla satım arasındaki makasın çok yüksek olmaması önemli.