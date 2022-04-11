Bakan Nebati'den enflasyon ve kur mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mardin İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlara sınırlı yansıması için adımları atmaya devam ediyoruz.

Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur.

Gıda ürünleri temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk.

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Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.

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Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir.

Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz.

Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk.

ENFLASYONU YIL SONUNA KADAR MAKUL SEVİYEYE GETİRECEĞİZ

Her ay düzenli olarak toplanan fiyat istikrar komitesi ile de arz güvenliği konusunda yeni politika oluşturulmasına katkı sağlayacak çalışmalarımıza vurgu yapıyoruz. Altının tasarruf aracı olarak kullanılmasında önemli adımlar attık.

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Adımlarımızın etkilerini zaman içerisinde görüyoruz. Enflasyon konusunda atılan adımlarla yıl sonunda gelecek makul seviye ve sonrasında emin olun sıkıntılı dönemi geçtiğimizde yine aynı karamsarlığa karşı biz toplum olarak galip geleceğiz. Biraz sabır. Atmış olduğumuz adımlarla yatırımın, ihracatın ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL BU ARAÇLAR YOLLARDA OLACAK

Kulaklarınızı iyi açın. Yeşil dönüşümün getirdiği fırsatlardan yararlanmanızı tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Geçen hafta Gemlik'te elektrikli aracımızı test ettik. Önümüzdeki yıl bu araçlar yollarda olacak. Türkiye'nin elektrikli aracı..

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Önümüzdeki yıl doğalgazın vanasını çevireceğiz. Nükleer enerji santralinin ilk ünitesini açacağız.

Önümüzdeki engeller gittikçe azalıyor sayı itibariyle. Bunları da aşacağız. Enflasyonu da aşacağız. Sıkıntıları aşacağız. Yeter ki siz üretim yapın, yatırım yapın. Siz kulak verin biz yaptığımız işleri size anlatalım. Biz kulak verelim, siz bizden talepte bulunun.