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Bakan Nebati duyurdu: Müjdelerimiz yakında...

#Nureddin Nebati#Mustafa Varank#Müjde
Bakan Nebati duyurdu: Müjdelerimiz yakında...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakan Varank ile yaptığı görüşme sonrası yatırım alanında yakın zamanda yeni müjdeler vereceklerini açıkladı. Bakan Nebati, "Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakan Nebati görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada yakın zamanda yeni müjdeler verileceğini duyurdu.

Nebati paylaşımında, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sn. Bakanımız Mustafa Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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#Nureddin Nebati#Mustafa Varank#Müjde

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