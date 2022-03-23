Bakan Nebati duyurdu: Müjdelerimiz yakında...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakan Nebati görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada yakın zamanda yeni müjdeler verileceğini duyurdu.

Nebati paylaşımında, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sn. Bakanımız Mustafa Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sn. Bakanımız @varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında.



Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/YfABYLqnmx — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) March 23, 2022