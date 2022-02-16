Bakan Nebati duyurdu! 1 milyon istihdam projesine kayıtlar başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Dünyayı tedirgin eden açıklama Haber vermeden işgal edebilirDünyayı tedirgin eden açıklama! 'Haber vermeden işgal edebilir'#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Akılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı Beyni mi donduAkılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı! 'Beyni mi dondu!'#Pekin 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: 1-2 ay içinde rafların nasıl düzeldiğini göreceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Kar yağışı yurda dönüyor Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladıKar yağışı yurda dönüyor! Hafta sonuna dikkat: Meteoroloji illeri sıraladı#Kar
Akılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladıAkılalmaz protesto: Göçmenler ağızlarını dikerek açlık grevine başladı#ABD
ABD’liler ‘romantik dolandırıcılara’ 1 milyar dolar kaptırdıABD’liler ‘romantik dolandırıcılara’ 1 milyar dolar kaptırdı#Dolandırıcı
2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu2 yıldan beri kayıp olan kız çocuğu gizli bölmede bulundu#New York
Sancakın Güneş iddiasına cevap Montella Trabzona, Balotelli JuveyeSancak'ın Güneş iddiasına cevap! 'Montella Trabzon'a, Balotelli Juve'ye' #Beşiktaş
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Ünlü oyuncu kendi ölümünü anlatmış: Yatakta cansız bedenimi bulacaklarÜnlü oyuncu kendi ölümünü anlatmış: Yatakta cansız bedenimi bulacaklar #Bob Saget
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
4 aylık hamile Hazalı vahşice katleden caniden skandal sözler4 aylık hamile Hazal'ı vahşice katleden caniden skandal sözler!#Balıkesir
Zenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı paranın kapısını açtıZenginlere özenip mağazalardan kıyafet çalardı: Yaşadığı kısacık aşkı "paranın" kapısını açtı#Julia Fox
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati duyurdu! 1 milyon istihdam projesine kayıtlar başladı

#Nureddin Nebati#İstihdam#1 Milyon İstihdam Projesi
Bakan Nebati duyurdu 1 milyon istihdam projesine kayıtlar başladı

Bakan Nureddin Nebati, "İstihdam odaklı büyümeyi hedefledikleri politikalarla uyumlu “1milyonistihdam” projesi kapsamında işverenlerin, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladı" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bilgi teknolojileri noktasında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Hızla gelişen Bilgi Teknolojileri, yatırımlarda ve işletmelerde verimliliği artırarak iktisadi kalkınmanın bir parçası haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin farklı alanlardaki etkinlik, yenilik ve rekabet potansiyeli şirketlerin bu alanda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır" dedi. 

Gözden Kaçmasın

NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden flaş Rusya açıklaması... Kremlinden yanıt geldiNATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Rusya açıklaması... Kremlin'den yanıt geldi!Haberi Görüntüle

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİNE KAYITLAR BAŞLADI

'İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu “1milyonistihdam” projemiz kapsamında işverenlerimiz, Bilgi Teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır' diyen Bakan Nebati, "Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz" açıklamasında bulundu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#İstihdam#1 Milyon İstihdam Projesi

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme