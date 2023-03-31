Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Nebati: Borç stoğu GSYH'ye oranı 2002'den bu yana düşüyor

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#Borç Stoğu#Ekonomi
Bakan Nebati: Borç stoğu GSYHye oranı 2002den bu yana düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 16:29

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH’ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH’ye oranı, ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ediyor. Türkiye’nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7’ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi. Söz konusu oran, AB ülkelerinde ise bugün ortalama yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir.

Bakan Nebati: Borç stoğu GSYHye oranı 2002den bu yana düşüyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nureddin Nebati#Borç Stoğu#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık