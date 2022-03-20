Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Enflasyon konusuna değinen Bakan Nebati, "Zorluklar yaşıyoruz. Dünyada emtia ve petrol fiyatları yükseliyor. İki yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik. Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran ülkelerin başında geldi. 2020 yılında dünya küçülürken büyüdü, 2021 yılında çift haneli bir büyümeyi sağladı. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz. 20 yıldır hangi problemi çözmedik? 20 yıldır çok daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Bundan sonra da geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı önderliğinde tüm Kabine üyeleri, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, hepimiz sizlerin emrindeyiz. Çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Enflasyon ile nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünler geçecek. Unutmayın her zorluktan sonra bir kolaylık vardır." dedi.

Haberin Devamı

"BİZ GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN TEMSİLCİLERİYİZ"

"Bu ülkede 2 yıl önce salgın başladığında 'ülke öldü, bitti, yandı' diyenler iki yıl içerisindeki büyümeyi gördükçe kafalarını duvarlara vurdu." diyen Bakan Nebati, "Bugün karamsarlık yayanlar biz Londra’ya gidip alnımızı akıyla Türkiye’yi anlatıp yatırım çekmeye çalışırken gidip Türkiye’yi şikayet edenlere sesleniyorum; Biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz. Bu ülke Allah'ın izniyle hiç kimseye eyvallah etmez ve dilenmez. Zorluklar önünde baş eğmeyiz. İki yıl önce de bu ülke yandı bitti dediler. Nasıl iki yıl önce yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar. Tekrar söylüyorum, bu zor dünya koşulların üstesinde geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"MİLLET TÜRK LİRASININ GÜCÜNE İNANMAYA BAŞLADI"

Türkiye ekonomi modelinin bir gerçeklik olduğunu ifade eden Bakan Nebati, "Dünya bu modeli şu an da izlemeye almış durumda. Döviz fiyatları makul gidiyor bu defa 'niye makul gidiyor? ne yapıyorsun?' diye sormaya başladılar. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirası ile iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı. Millet, girişimcilerimiz enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Bu zor günler geçecek. Enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarların da üstesinden bu millet gelmeyi bilir. Siz iyi olun, iyi bakın, diri olun bayrağınıza, ezanınıza sahip çıkın. iyimser olun. İyimserlik bu toprakların en güzel özelliklerindendir. Bu ülke güçlü bir ülke. Onlar konuşsunlar, şikayet etsinler, sosyal medyadan olmadık iftiralar atsınlar ne yaparlarsa yapsınlar kazanan biz olacağız." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

"KİMSE GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNÜ KESEMEZ"

Yatırımcıların önündeki engelleri kaldıracaklarına vurgu yapan Bakan Nebati, "Tekrar söylüyorum yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmeyi biz biliriz. Aynen söylüyorum bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak, bu şehirde yatırım yapacak yatırımcıların girişimcilerin önünü kesemez engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz." ifadelerini kullandı.