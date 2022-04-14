Bakan Nebati, Bakan Dönmez ve Kirişci'yle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Bakan Nebati, "Tarımsal üretimi artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştik" dedi.
Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik. @fatih_donmez @VahitKirisci pic.twitter.com/KFcZSJsS4D— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 14, 2022