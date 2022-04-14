Bakan Nebati, Bakan Dönmez ve Kirişci'yle görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Bakan Nebati, "Tarımsal üretimi artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştik" dedi.