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Bakan Nebati, Bakan Dönmez ve Kirişci'yle görüştü

#Nureddin Nebati#Ekonomi#Vahit Kirişci
Bakan Nebati, Bakan Dönmez ve Kirişciyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştik" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Bakan Nebati,  "Tarımsal üretimi artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştik" dedi.

 

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Vahit Kirişci

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