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Bakan Nebati: Aralıkta radikal düşüş bekliyoruz

#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Enflasyon
Bakan Nebati: Aralıkta radikal düşüş bekliyoruz

Japon haber ajansı Nikkei’ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin ciddi bir enflasyon problemi olduğunu ancak enflasyonun bu yıl büyük ölçüde halledileceğini vurguladı. Bakan Nebati, “Enflasyonun nisana kadar yüzde 50’nin altında bir seviyede zirve yapmasını bekliyoruz. Aralık ayında baz etkisine bağlı olarak radikal bir düşüş gösterecek” diye konuştu.

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun nisan ayına kadar zirveye ulaşacağını belirterek, buna karşılık yüzde 50’yi geçmeyeceğini söyledi. Nebati, Türkiye’nin önünde ciddi bir enflasyon problemi olduğunu, dünyanın geri kalanında da benzer sorunların yaşandığını ifade etti. Ocaktaki enflasyonun bir süre daha seviyesini koruyacağını belirten Nebati, “Yaz aylarında toparlanma göstermeye başlayacak ve aralık ayında baz etkisine bağlı olarak radikal bir düşüş gösterecek. Enflasyonun nisana kadar yüzde 50’nin altında bir seviyede zirve yapmasını bekliyoruz” dedi.

DAHA FAZLA BEKLEMİYORUZ

Nebati, Nikkei Asia’ya verdiği röportajda, Türk Lirası’nın geçen yıl yüzde 45 civarında değer kaybettiğini dile getirerek, “Türk Lirası’nda daha fazla olumsuz gelişme beklemiyoruz. Dolayısıyla daha fazla değer kaybı beklemiyoruz. Benim atandığım zamanki döviz kuru ile bu yıl sonundaki döviz kuru arasında bir dengesizlik olmayacak. Özetle Türkiye’de forex oranları konusunda karamsarlık olmayacak” dedi. Nebati, geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde, yüzde 10 ila 11 arasında olmasının beklendiğine işaret ederek, “Ekonominin 2022’deki genişlemesinin Orta Vadeli Program tahmini civarında yüzde 5 olması öngörülüyor” değerlendirmesini yaptı.

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272 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Aralık ayında kur korumalı TL mevduat hesabı ürününün açıklanmasından önce Merkez Bankası’nın doğrudan veya dolaylı müdahalelerinin gerçekleştiğini anımsatan Nebati, “İhtiyaç olduğunda her türlü enstrümanı kullanabiliyorsunuz. Merkez Bankası ve Hazine sadece seyirci değil” dedi. Nebati, kur korumalı TL mevduat büyüklüğüyle ilgili, “Salı günü itibarıyla yeni mevduat planının toplam büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirasını döviz hesaplarından dönüşen tutar oluşturdu” dedi. Kur korumalı TL mevduat hesabı planının ne kadar süre devam edeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Nebati, ihtiyaç olduğu sürece devam edeceklerini, zirve noktaya ulaştığını gördüklerinde karar vereceklerini aktardı. Nebati, düzenlemenin bütçeye ek yük getireceği iddialarına ilişkin, kur korumalı TL mevduat hesaplarının finansal piyasaların istikrarına katkıda bulunacağını, bütçe ve finansmandan kaynaklanabilecek diğer maliyetlerin sınırlandırılmasına yardımcı olacağına işaret etti. Hükümetin “enflasyondan korunan araçlara” yönelik bir çalışma yapıp yapmayacağına ilişkin de bilgiler veren Nebati, “Elbette enflasyona karşı koruma araçları düşünüyoruz ama şimdilik böyle bir ihtiyacımız yok” diye konuştu.

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‘BU YIL İÇİNDE HALLEDİLECEK’

TÜRKİYE’nin düşük faiz oranlarına dayalı yeni ekonomik modelinin üretimi, istihdamı ve ihracatı arttıracağını ifade eden Nureddin Nebati, Türkiye’nin cari açık sorununu çözeceğini ve Türk Lirası’nın istikrar kazanmasına katkıda bulunacağını vurguladı. Nebati, “Bu yeni modelin riskli kısmını 2021’de çoktan geride bıraktık. Enflasyon sorununun sadece artçı sarsıntısı 2022’ye kaldı ve bu büyük ölçüde bu yıl içinde halledilecek. 2023 Haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyon yaşıyor olacağız” derken, programı uygulamak için 18 aya ihtiyacının olduğunu ve geriye 17 ayın kaldığını söyledi.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞME

TEDBİRLERİN başarısından emin olduğunu dile getiren Nureddin Nebati, “Gelecek hafta pazartesi ve salı günü yatırımcılarla görüşmek üzere Londra’yı ziyaret edeceğim. Londra’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde eşlik edeceğim ve oradan da G-20 toplantısı için Cakarta’ya gideceğim. Bahreyn ve Londra’yı da bir kez daha ziyaret edeceğim. Baharda Japonya, Çin, Singapur’u ziyaret etmek istiyorum”

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Enflasyon

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