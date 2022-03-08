Bakan Nebati: Akaryakıt fiyatları serbest piyasada belirleniyor

Haberin Devamı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yükselen akaryakıt fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. CHP İzmir Milletevekili Sevda Erdan Kılıç’ın Meclis Başkanlığı’na verdiği önergeyi yanıtlayan Bakan Nebati, şunları söyledi: “Eşel mobil sistemi ile bu sistemin yürürlüğe girdiği Mayıs 2018 tarihinden itibaren benzin, motorin ve LPG ürünlerinde maktu ÖTV tutarlarında indirim yapılmak suretiyle fiyat artışlarının nihai tüketiciyi etkilememesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 2021 yılı Ekim ayından 25 Aralık 2021 tarihine kadar motorin, benzin ve LPG’nin ÖTV tutarları sıfır olarak uygulanmıştır. Öte yandan, 22 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 21 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 25 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere bu ürünlerin ÖTV tutarlarının, bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla sıfırdan başlamak suretiyle, 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılacağı karara bağlanmıştır.

Haberin Devamı

GELİR KAYBI 66. 6 MİLYAR TL

Bununla birlikte, 2021 yılında toplam 56.4 milyar TL ÖTV gelirinden vazgeçilmiş olup, anılan dönemde KDV dahil toplam gelir kaybı ise 66.6 milyar TL olarak hesaplanmıştır. Diğer taraftan, Petrol Piyasası Kanunu ile 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin fıyatlandırılması serbest piyasa koşullarına bırakılmış olup, akaryakıt ürünlerinde yaşanan fiyat değişimleri uluslararası petrol fiyatları ile dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak sektörün fiyat ayarlamaları sonucunda belirlenmektedir.”

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

HDP Van Milletvekili Orhan Işık da Bakan Nebati’nin yanıtlaması üzere verdiği 13 Ocak tarihli önergede “Akaryakıtta fahiş fiyat zamlarının etkilerini azaltmak amacıyla şoförler için KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, MTV desteği veya benzeri araçlarla oluşan zararlar hafifletilmelidir. Akaryakıttaki zamları nedeniyle işsiz kalan veya aracını satmak zorunda kalan kişi sayısı kaçtır? Akaryakıt zamları nedeniyle geçim sorunu ağırlaşan taksi, minibüs, nakliye, otobüs, kamyon ve servis şoförlerine yönelik bir sosyal destek programı uygulayacak mısınız?” sorularını yöneltti.

Haberin Devamı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNALAR

Bakan Nebati, Işık’ın sorularını da şöyle yanıtladı: “Ticari kazançları basit usulde tespit edilen taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve servis işleticisi mükelleflerin 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilen kazançları, gelir vergisinden istisna edilmiş olup, söz konusu mükellefler istisna kapsamındaki kazançları için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyeceklerdir. Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle ek fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Söz konusu maddedeki koşulları taşıyan tüm ihale sözleşmeleri için cumhurbaşkanınca belirlenecek esas ve usullere göre ek fiyat farkı verilmesi imkânı bulunmaktadır.”