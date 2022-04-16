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Bakan Nebati açıkladı! Türkiye birinci oldu

#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi
Bakan Nebati açıkladı Türkiye birinci oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kalkınma Yatırım'ın derecelendirme kuruluşu Sustainalytics tarafından Orta Doğu ve Afrika'daki tüm kurumlar arasında birinci olduğunu duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kalkınma Yatırım'ın birinciliğini açıkladı. Bakan Nebati, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın ilgili kuruluşu @kalkinmayatirim derecelendirme kuruluşu Sustainalytics tarafından Çevre, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim başlıklarındaki risk derecelendirmesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki tüm kurumlar arasında birinci oldu. Her alanda sürdürülebilirliğe önem veriyor, global ölçekte yakaladığımız bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

 

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Ekonomi

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