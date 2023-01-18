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Bakan Nebati açıkladı! Mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak

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#Nureddin Nebati#Vergi#Mükellef
Bakan Nebati açıkladı Mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 10:27

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırdıklarını söyledi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Bakanlık olarak temel hedeflerimizden birisi, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verecek uygulamaları hayata geçirmek.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile Ticaret Siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığı Bakanlığımıza elektronik ortamda bildireceğinden, bu bildirimlerin mükelleflerimiz tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettik.

Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk.

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Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022’de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak.

Ayrıca, sonraki süreçte yeni işlemlerin de Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Gelir İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla mükelleflerimizin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu da kaldırmış olacağız.

Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak mükelleflerimizin bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri kısaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

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#Nureddin Nebati#Vergi#Mükellef

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