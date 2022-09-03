Bakan Nebati açıkladı! BİST'teki hisselerin toplam değeri 3,4 trilyon lira

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Türkiye ekonomisindeki güçlenmenin etkisi sermaye piyasalarına da pozitif yansıyor. Şirketlerin büyük kârlar açıklaması yatırımcıların güvenini daha da artırırken yabancı yatırımcıların da odağına Borsa İstanbul yerleşmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'daki son rekoru değerlendirdi. Bakan Nebati, BİST'in yüzde 2,55 oranında yükselişle 3222 puandan kapanış gerçekleştirdiğini ve tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışı olduğunu en yüksek de 3228 puan seviyesinin görüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter aracılığıyla açıklama yapan Bakan Nebati "Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor. Borsamız son dönemdeki performansıyla diğer gelişen ülke borsalarından pozitif yönde ayrışmış durumda. İlerleyen dönemde de bu güçlü seyrin sürmesini bekliyoruz" dedi.

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Nebati, Borsa İstanbul'daki hisselerin toplam değerinin de 3,4 trilyon lira olduğunu belirtti.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdı.

Borsa İstanbul, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaşmış durumda. Halka açık şirketlerimize ait hisse senetlerinin toplam değeri ise 3 trilyon 400 milyar TL seviyesinde. Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi.

Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor. Borsamız son dönemdeki performansıyla diğer gelişen ülke borsalarından pozitif yönde ayrışmış durumda. İlerleyen dönemde de bu güçlü seyrin sürmesini bekliyoruz.

Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın finansal bilinç ile yatırım yapabilmesi için hem Borsa İstanbul yönetimi hem de ekonomi yönetimi, üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile çalışıyor.