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Bakan Nebati'den net mesaj: Vergi kaçakçılığıyla mücadele sürecek

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#Nurettin Nebati#Bakan#Vergi
Bakan Nebatiden net mesaj: Vergi kaçakçılığıyla mücadele sürecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 10:53

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor." mesajını paylaştı. Nebati, "İncelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik." ifadelerini kulandı.

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba gösterildiği vurgulayarak, “Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz. Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı.

"İLGİLİLER HAKKINDA 12 MİLYAR LİRAYI AŞAN TUTARDA VERGİ VE CEZA ÖNERDİK"

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Yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettiklerini ve geri aldıklarını belirten Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

“İlgililer hakkında 12 milyar lirayı aşan tutarda Vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz.”

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#Nurettin Nebati#Bakan#Vergi

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