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Bakan Nebati: 250 milyar liralık finansman KOBİ ve işletmelere hayırlı olsun

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#Nureddin Nebati#Hazine Ve Maliye Bakanı#Kredi
Bakan Nebati: 250 milyar liralık finansman KOBİ ve işletmelere hayırlı olsun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 15:43

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu finansman paketinin detaylarını açıkladı. Bakan Nebati "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun" dedi.

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KOBİ ve işletmelere yönelik 250 milyar liralık finansmanın müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminatı olmayan firmalara en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimci ve kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik" dedi.

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BAKAN NEBATİ: FİNANSMAN HAYIRLI OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun! Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modelinin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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