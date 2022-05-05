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Bakan Nebati: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz

#Nureddin Nebati#İhracat#Ekonomi
Bakan Nebati: 250 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi modelinin meyvelerini vermeye devam ettiğini ve 250 milyar dolarlık ihracat hedefine el birliğiyle ve adım adım ilerlendiğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Nebati 250 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerlendiğini belirtti. Bakan Nebati ekonomi modelinin meyvelerini de vermeye devam ettiğini ifade etti.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı odaklı ekonomi modelimiz meyvelerini net bir şekilde vermeye devam ediyor.

2022 Nisan ayında toplam 23,4 milyar dolarlık ihracatımızla Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu kırmış bulunuyoruz!

2021 yılındaki ihracat başarımızın ardından, 12 aylık ihracatımızın 240,1 milyar dolara yükselmesiyle 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize de el birliğiyle ve adım adım ilerliyoruz.

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Küresel kırılganlıkların arttığı ve dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda bu başarıda imzası olan TİM Başkanı İsmail Gülle nezdinde tüm ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ederim.

Daha müreffeh bir Türkiye idealimize giden yolda, gece-gündüz demeden, tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içinde ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz!

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#Nureddin Nebati#İhracat#Ekonomi

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