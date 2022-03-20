Bakan Nebati: 21’inci yüzyıl Türkiye’nin olacak

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Nebati “Tüm mercekleriyle Türkiye, ilgi alanı oluyor yurtdışındaki fuarlarda. Bunu hissettiriyorlar. Biz yurtdışına çıkarken Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bayrağımızın gücüyle dik duruşumuzla gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa o mesajları veriyor, yatırımlar için de her türlü engelin kaldırılması için ön ayak oluyoruz” dedi. Dünyanın 2 yıldır olağanüstü dönemden geçtiğini belirten Bakan Nebati, Türkiye’nin, alınan önlemlerle krizden pozitif şekilde çıktığını söyledi. Bakan Nebati, “Türkiye 2022 yılını da büyümeyle, gelirini artırma hedefiyle yürüyor. Çok daha iyi haberler gelecek. Türkiye adeta bir fırsatlar ülkesi. 21’inci yüzyıl bizim yüzyılımız, Türkiye’nin yüzyılı olacak. Gençlerimizin önderliğinde yürüyecek. Geleceğe o kadar büyük bir ümitle bakıyorum ki Allah’ın izniyle yanılmayacağım. Rahat olun. Birilerinin farklı bir dille karamsarlık yayması sizi hiç rahatsız etmesin” diye konuştu.

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‘PARA BİRİMİMİZE GÜVENİN’

Akaryakıt fiyatlarının yükseldiğinin farkında olduğunu söyleyen Bakan Nebati, olumsuzlukları gizlemediklerini ve mücadeleden de geri adım atmadıklarını ifade etti. Zorlukların üstesinden geleceklerini anlatan Bakan Nebati, şöyle devam etti: “Kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Yanı başımızda bir savaş olacak, kur öngörülmez olurdu. Son birkaç aydır yaşadıklarımız ve gördüklerimiz. Kurun artık stabil olduğunu ve kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu görüyoruz. Milli para birimimize artık güvenin. Bitti. Türkiye ekonomik modeliyle risklerin bertaraf edildiği, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye olduğunuzu unutmayın. Faiz ve kur odağında, sığ alanda sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık.”

ÖNCÜ GÖSTERGELER İYİ

Zorlukların karşısında gözlerini kapatmadıklarını ya da halının altına süpürerek geçiştirme mantığı ile çalışmadıklarının altını çizen Nebati, “ Zorlukları biliyoruz. Gerektiğinde paylaşalım diyoruz bunun üstesinde geleceğimizi bilin diyoruz ve güven telkin ediyoruz. İstikrarlı doğru adımlar atıyoruz ve her türlü özveride bulunacaklarla, gelin birlikte hissedelim diyerek yürüyoruz. Onun için de 11 büyüdük. Şimdi bakın 3. ayın sonundayız, öncü göstergelerimiz çok iyi. Satın alma gücü paritesi çok iyi. Elektrik tüketimi gayet iyi. Fabrikalar çalışıyor. İhracatımız artarken iç tüketimde de aynı şekilde devam ediyor. Belli bir denge üzerinde gidiyoruz büyüme aynı şekilde yolunu sürdürüyor” dedi.