Araçlar elde tutuluyor iddiası... Canlı yayında açıkladı: Doğruysa yaptırımı ağır olacak

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş NTV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Muş'un açıklamalarından notlar;

* Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatlarında yükselme söz konusu. BM'nin bir endeksine göre yüzde 33'lük bir artış var. IMF emtia endeksine göre yüzde 50 bir artış var. Ülkemize bakıldığında küresel enflasyonla alakalı bizi de etkilemiş durumda.

* Vatandaşın buradaki sitemi haklı sitem. Artış varsa vatandaşlar tepki gösterir. Arz talep dengesiyle uyuşmayan artışlar var mı. Bizi burası ilgilendiriyor. Arz talep dışında anormal denilen artış var mı? Bunlar vatandaşın şikayetleri doğrultusunda denetimlerini yapıyoruz.

"BİRKAÇ KOLDAN DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR"

* Ne esnaf ne de işletmemizi suçlamamız söz konusu değil. 9 büyükşehirde 10 büyük hale bakıyoruz. Tedarik zincirine bakıyoruz. Buradaki sürece bakıyoruz. Burada anormal kabul edilen bir durum söz konusu mu ona bakıyoruz.

* Denetimler 1-2 günde sonuçlanan olaylar değil. Bütün sistemi inceleme altına aldık. Diğer alanlarla ilgili değerlendirdiğimiz noktalar var. Zincir marketlerle alakalı teftiş kurulu başkanlığı bakıyor. Buradaki artışlara bakıyoruz. Hangi firmada ne kadara gelmiş bakıyoruz.

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* Rekabet Kurulunun çeşitli denetimleri oluyor. Onların çalışmasını yürütüyoruz. Arz talep dengesinde izah edilemeyen artışlar mı bakıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Birkaç koldan denetimlerimiz sürüyor.

"GENİŞLEYİCİ PARA POLİTİKASI DÜNYADA CİDDİ BİR ENFLASYON OLUŞTURMUŞ DURUMDA"

* Emtia artışı neden önemli. Üreticilerin maliyetlerini etkiliyor. Petrol fiyatları 44 dolarken, bu yılın ağustos ayında 70 dolara gelmiş bugün 80 dolar. İster istemez fiyatlara yansıyor. Doğal gaz yüzde 441 artmış ağustos ayı kıyaslamasında Avrupa'da. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Pandemide ciddi artış söz konusu oldu. Merkez Bankaları genişleyici para politikaları uyguladı.

* ABD Merkez Bankası 4 trilyon dolarken toplam varlıkları 8,4 trilyon dolara çıkmış, Avrupa Merkez Bankası'nda da 4,9 trilyon dolarken 8,2 trilyon dolara çıkarmış. Genişleyici para politikası dünyada ciddi bir enflasyon oluşturmuş durumda. Avrupa'da enflasyon 0,3'ken 2,1'e çıkmış. Bize göre küçük ama artış hızı 0,3'den 2,1'e gelmiş. Gıda ve otomobile yönlendik, çok ciddi denetimler yapıyoruz.

* Gıda temel olduğundan denetimler yapıyoruz. Bir yandan Hazine Maliye Bakanlığı da bazı adımlar atıyor. Merkez Bankası'nın attığı atacağı adımlar var. Bunlarla enflasyonu makul seviyeye çekmeye çalışacağız. Bu çalışmalar neticesinde bir noktaya ulaşacağız. Olağanüstü bir dönemden geçiyor tüm dünya. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz süreci incelemeye alıyoruz. Vatandaşların şikayetlerini her koldan sosyal medyadan da dikkate alıyoruz. Bazen vatandaşların şikayetleri üzerinden bazen şikayetler dışında da adım atıyoruz.

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"ARAÇ SATIŞLARIYLA İLGİLİ CİDDİ İDDİALAR VAR"

* Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz. Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor.

* 'Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı' diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz. Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır.

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* Her çalışmanın belli ölçülerde katkısı olur. Tekelleşmeye ya da hakim noktaya gidecek mekanizmaya müsaade edemeyiz. Doğrudan fiyatlara müdahale etmek söz konusu değil.

E-TİCARETTE DÜZENLEME

* Bizim çalıştığımız Hal Yasası tartışma konusu. Biz çalışmalarımızı yapıp ihtiyaç ve taleplerimizi değişikliklerimizi ileteceğiz. E-ticarette de artış söz konusu. 2021'in ilk 6 ayında yüzde 17'ye çıktı.

* Gıdadan elektronik tekstile kadar. Güncellenmesi gerektiği kanaatindeyiz. E-ticaret teknolojinin getirdiği bir şey. Ticaretin büyük bir kısmı belki buraya kayacak.

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* Biz aslında bu alanında yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Fiyatlarda oynaklık mı var gibi soruların düzenlenmesi bu alanın düzenlemesi gerektiğini biliyoruz. Arzu ettiğimiz şu bir tane 2 tane platform olmasın 1000 tane olsun domine etmesin sistemi.

* Rekabet ortamı hem kalite hem de fiyat olarak vatandaşa dönsün.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇALIŞMASI TAMAMLANMAK ÜZERE"

* Tarımda erken uyarı sistemi tanımlanmak üzere. Gıda Komitesi toplanıyor. Kararlar alınıyor. Uygulanıyor. Merkez Bankası çalışma yürüttü bitme noktasında.

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* İhracatta artış söz konusu iyi bir artış söz konusu. Büyümeye de etkisi oluyor. İhracat sabit sermaye artırımları, fabrika açılması ve istihdam demek. Bizim odaklanacağımız hizmet ihracatı, oyun yazılım ihracatı var. Bu alanlar turizm yanında ihracat alanları. Artık hizmet ihracatı ürünlerimizi ön plana çıkaracağız.

* 2 bin km mesafede ihracat yapıyoruz. Uzak ülkeler için çalışıyoruz artık. En önemli ihracat partnerimiz AB üyesi ülkeler.