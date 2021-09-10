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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Muş: Türkiye ve Azerbaycan'ın ticari ilişkilerini daha da geliştirmek istiyoruz
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Bakan Muş: Türkiye ve Azerbaycan'ın ticari ilişkilerini daha da geliştirmek istiyoruz

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Azerbaycan ekonomilerinin birbirine rakip değil birbirlerini tamamlayan ekonomiler olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Bakan Muş, Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve katılımcı ülkelerin bakanlarıyla birlikte merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muş, katılacakları toplantıda Türk Konseyi ülkeleri arasında ticari ilişkilerin artırılması konularını ele alacaklarını belirtti.

Muş, toplantının kasımdaki liderler zirvesine hazırlık niteliğinde olduğunu belirtti.

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"İVMENİN DAHA DA ARTMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilere de değinen Muş, şunları söyledi:

"Türkiye ve Azerbaycan'ın ticari ilişkileri gayet iyi. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye üretim gücü ve imalat kapasitesi güçlü olan bir ülke. Azerbaycan ve Türkiye ekonomileri birbirlerine rakip değil, birbirlerini tamamlayan ekonomiler. Geldiğimiz nokta iyi fakat yeterli nokta değil. Bunun artırılması için çaba harcayacağız. İvmenin daha da artmasını istiyoruz. Azerbaycan'ın tüm alanlarında Türk şirketleri var olmak istiyor. Bunun hayata geçmesi noktasında biz bakanlar olarak firmaların önünü açmakla mükellefiz. Bunu yaptığımızda inanıyoruz ki hem Türk hem de Azerbaycan şirketleri başarılara imza atacaklardır."

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