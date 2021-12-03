Bakan Muş: Türkiye üreterek büyüyor

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TİCARET Bakanlığı’nın 2021 yılı Kasım ayı veri bültenine göre bu yılın 11 ayında ihracattaki artış yüzde 33.8’le 203 milyar 141 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat da yüzde 22.9 artarak 242.2 milyar dolar; dış ticaret açığı yüzde 13.6 artışla 39.2 milyar dolar oldu. 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 32.2 artarak 220 milyar 978 milyon dolar, ithalat yüzde 21.9 artarak 264 milyar 714 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83.5 oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile yaptığı basın toplantısında bir yanda aşılamayla ekonomi ve ticari faaliyetlerin canlandığını; diğer yanda tedarik zincirindeki bozulmalar ve hammadde kıtlıklarının ticaretin önünde büyük bir engel oluşturduğunu söyledi. Artan küresel taleple birlikte enerji ve gıda fiyatlarının tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkarken, Almanya ve İspanya gibi önemli Avrupa ekonomilerinde enflasyonun son 30 yılın zirvesine ulaştığını belirten Muş, yeni varyantın etkilerinin henüz netleşmemekle birlikte ülkelerin art arda sınırlarını kapatmaya başladığını söyledi.

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BÜYÜMEDE İTİCİ GÜÇ

Bakan Muş, kasım ayı ihracat ve ithalat verilerini ise şöyle değerlendirdi: “İhracatta yakalanan başarının da desteğiyle 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyen ekonomimizde ikinci çeyrekte yüzde 22; üçüncü çeyrekte ise yüzde 7.4 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2020 yılının aynı döneminde gerçekleşen yüzde 6.3’lük büyümeyi dikkate aldığımızda, büyüme rakamımızda herhangi bir baz etkisinin olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. İhracatımızın 2021 yılı üçüncü çeyreğinde de büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 6.8 puan oldu. Üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yüzde 92’si net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandı.”

İhracatın geçen yılın kasım ayına göre yüzde 33.4’lük artışla 21.5 milyar dolar olduğuna vurgu yapan Muş, “Bu, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır.

‘BAZ ETKİSİNE BAĞLANAMAZ’

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Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken; ocak-kasım döneminde ise 203.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam ile, pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Bu veri de göstermektedir ki ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz. Enerji hariç bakıldığında, kasım ayında ithalatımız 20.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ülkemiz 240 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Yine kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80’e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101.2 olarak kaydedilmiştir. Ocak-kasım döneminde ise karşılama oranımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre 6.8 puan artışla yüzde 83.8’e yükselmiş, enerji hariç yüzde 98.3 olmuştur” diye konuştu.

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‘TALEP TÜRKİYE’YE KAYIYOR’

TİM Başkanı İsmail Gülle ise 11 ayda 203.1 milyar dolar ihracat yapıldığını böylece ihracat hedefinin yıl bitmeden aşıldığını belirterek, ihracatta sürdürülebilir artışın yakalandığını söyledi. Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatta yakaladığımız bu artışın yaklaşık yüzde 60’ının küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümden kaynaklandığını tespit ettik. Tekstil, hazır giyim, kimya, demir-çelik ve makine sektörlerinde bu dönüşümden dolayı ciddi artışlar var. Enerji yoğun sektörlerde yine rakiplerimize göre avantajlı bir pozisyondayız. Ülkemize yönelik ciddi bir talep kayması söz konusu.”