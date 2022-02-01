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Bakan Muş: Küresel ihracattan aldığımız pay, ilk defa yüzde 1’in üzerinde

#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı#Ekonomi
Bakan Muş: Küresel ihracattan aldığımız pay, ilk defa yüzde 1’in üzerinde

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021’in Türkiye’nin ihracatında önemli mesafe ve tarihi başarıların kaydedildiği yıl olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükseldi; tarihimizde ilk defa küresel ihracattan aldığımız pay, yüzde 1’in üzerine çıktı" dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen ’Dünya Gümrük Günü Kutlama Programı ve Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası Takdim Töreni’ne katıldı. Bakan Muş, gümrüklerde küresel çapta yaşanan dijital dönüşüme kayıtsız kalmayarak gereken tüm adımları attıklarını belirtti. Bakanlık olarak, Türkiye’nin ’ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke’ olarak daha tanınır hale gelmesi hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Muş, "Küresel Covid-19 salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen bakanlık olarak uluslararası ticaretin düzgün işleyişini sağlamak üzere bütün politika araçlarımızı etkin biçimde kullanmaya gayret ediyoruz. Nitekim 2021 yılı, Türkiye'nin ihracatında önemli mesafelerin ve tarihi başarıların kaydedildiği bir yıl olmuştur. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225,4 milyar dolara yükselmiş; tarihimizde ilk defa küresel ihracattan aldığımız pay yüzde 1’in üzerine çıkmıştır" diye konuştu.

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’GÜMRÜKLERİN ALTYAPI VE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Bakan Muş, 2021’de gümrük idarelerinde işlem gören ihracat beyannamesi sayısının 5 milyon 167 bini aştığını, yaklaşık 8,1 milyon araç ve 62 milyon yolcunun işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Muş, gümrüklerin fiziksel altyapısını ve teknik kapasitesini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini belirtip, "Gümrük işlemlerinin basitleştirilip bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedefiyle, mümkün olan en ileri seviyede hizmet sunabilmek için teknoloji yatırımları yaparak, gümrüklerimizde dijitalleşme çalışmalarını sürdürüyoruz. Avrupa Birliği ile Ortak Transit Rejimi çerçevesinde gümrük işlemlerinin süratle tamamlanmasını sağlayan izinli gönderici kapsamındaki taşımalar yüzde 1’den yüzde 10 düzeyine çıkarılmıştır. Yine bu yılbaşında devreye aldığımız ihracat odaklı izinli gönderici sistemiyle ihracat yükünün daha hızlı ve kaliteli lojistik sunumuyla hedef pazarlara ulaştırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca kolay ihracat noktaları uygulamasıyla eşyanın gümrük işlemlerinin tek noktada tamamlanmasının önü açılmıştır. Bu noktada, kağıtsız gümrük çalışmalarımızın ihracat beyannamelerinin ardından ithalat beyannamelerini de kapsayacak şekilde devam edeceğini de ayrıca vurgulamak istiyorum" dedi.

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’KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR’

Bakan Muş, gümrüklerde kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Sınır kapılarımızdaki kaçakçılık girişimlerini süratle saptayabilmek amacıyla envanterimizdeki araç ve konteyner tarama sistemlerinin sayısını 2021 yılında 74’e çıkardık. Gerçekleştirdiğimiz bu projelerin ve yaptığımız yatırımların sonuçlarını sahada görüyoruz. Gümrük muhafaza ekiplerimizce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde 2021 yılında 7,8 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Vergi gelirlerimizde ciddi kayba sebep olan akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığıyla mücadelede idari ve teknik kapasitemiz artırılmıştır. Akaryakıt Özel ekibimizin 2021 yılı içerisinde yürüttüğü çalışmalarda 5,5 milyar TL değerinde vergi zayi ile 14 milyar TL değerinde sahte fatura tespit edildi. Diğer taraftan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar neticesinde birçok farklı kalemde bu yıl da tonlar ve milyonlarla ifade edebileceğimiz yakalamalar gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

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#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı#Ekonomi

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