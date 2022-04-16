Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Muş: İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu

#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı#TIR
Bakan Muş: İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu

Artvin’de Sarp Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, artan tır trafiğinin en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler aldığını belirterek "İhracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiği en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor. Şimdi konuştuğumuz bazı önlemler de var. Onunla alakalı bazı adımlar da atacağız" dedi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. Gümrük idaresiyle toplantı düzenleyerek bilgi alan Muş, daha sonra gümrük sahasını gezdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Muş “Burası bizim önemli ve yoğun kapılarımızdan bir tanesi. Baharın gelmesiyle beraber hem yolcu trafiğinde yani sivil araçların ve yayaların geliş gidişinde ciddi bir yoğunluk var. Hem de ihracatın artmasıyla beraber tır trafiğinde bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiği en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor. Şimdi konuştuğumuz bazı önlemler de var. Onunla alakalı bazı adımlar da atacağız. Hem sürecin hızlandırılması hem de bu yaşanan yoğunluğun içeriye doğru alınıp gerekli işlemlerin yapılması noktasında bazı düşüncelerimiz söz konusu. Fizibilite çalışmasını yapıp nihai karar vereceğiz. Planının üzerinde çok bir büyük bir tır trafiği ve yolcu trafiği olduğundan dolayı kapıda bir yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilebilmesi için büyük bir çaba var. Ben de bu tedbirlere yerinde incelemek için bugün buraya bir ziyarette bulundum” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Bakan Muş, bir dizi ziyaretler yapmak üzere il merkezine hareket etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı#TIR

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri