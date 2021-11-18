Bakan Muş: İhracat 211 milyar doları aşacak

Haberin Devamı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun’daki Ticaret Bakanlığı ile ilgili kuruluş olan Rekabet Kurumu ve Eximbank’ın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde ihracat rakamını açıkladı. Bakan Muş, 2022 yılı bütçe sunuş konuşmasında pandemi nedeniyle ortaya çıkan alternatif tedarikçi arama ve bölgeselleşme eğilimlerinin Türkiye’nin ihracatında yeni fırsatlar yarattığını anımsattı. Muş, yıl boyu görülen performansın devamıyla 2021 yılı ihracatının 211 milyar dolar olan Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin de üzerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi. Bakan Muş, “İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim’de yüzde 93.4’e yükseldi. Ağustos ve eylülde cari işlemler dengesi pozitif olarak gerçekleşti. Bu iyileşmenin devam ederek yılsonunda OVP hedefi olan 21 milyar dolardan daha düşük bir cari işlemler açığı yakalanacaktır” dedi. Bakan Muş, ihracatçıların finansman sıkıntısını çözecek adımlarını da şöyle sıraladı:

Haberin Devamı

KREDİYE ERİŞİM

“Ülkemiz tedarik zincirindeki bölgeselleşmenin doğurduğu fırsatları iyi değerlendiriyor. Bu bağlamda AB’nin Çin’den ithalatının azaldığı bin 87 üründe Türkiye’nin AB’ye ihracatı yüzde 45 artışla, 3.7 milyar dolar, 11.9 milyar dolara ulaştı. İhracatçımızın teminat sorununu ortadan kaldırmak için 13 Ekim’de İhracatı Geliştirme A.Ş kuruldu. Bu yeni mekanizmayla krediye erişemeyen ihracatçının erişimi kolaylaşacak. İhracatçı kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. Teminat sorunları çözülmüş olacak. Hizmet sektörü ihracatının artırılması için devlet yardımı mekanizmaları yeniden kurgulanmakta. Teknolojinin ve bilişimin tüm sektörleri dönüştürücü gücü ve yüksek katma değerinin bir kez daha anlaşıldığı pardemiyle birlikte yazılım ve oyun sektörüne özgü E-Turquality programına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl yürürlüğe giren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile ülkemizde piyasaya arz edilen ürünler, gelişmiş ülkelerle aynı kurallara tabi olacak; internet üzerinden satılan ürünler de denetlenecek. İhracatta Türk malı imajının güçlendirilmesi için güvensiz ürün ihraç edenlere yaptırım getirilecek.”

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Haberin Devamı

Bütçe görüşmelerine CHP’li vekiller hükümeti eleştiren dövizlerle geldiler. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, kur nedeniyle artan maliyetlere dikkat çekerken, vatandaşın market pazara adım atmaya korktuğunu, ağır bir alım gücü kaybı yaşadığını dile getirdi. HDP Milletvekili Garo Paylan da fiyatı 110 liraya çıkan ayçiçeği yağını halkın alamadığını söyledi. Paylan, “İşçinin alım gücü yok, ayakkabı alamıyor, ayakkabıcı ürettiğini satamıyor. İhracat şu kadar arttı, bu kadar arttı diyorsunuz. Nasıl arttı? Ayakkabının hammaddesine yüzde 100 zam geldi. Geçen yıl 3 dolara mal olan ayakkabı bu yıl 6 dolar olunca, ihracatçı da maliyetini fiyatına yansıttı. Geçen yıl 20 milyon dolarlık ayakkabı satan, bu yıl 40 milyon dolarlık satış yaptı çünkü maliyeti arttı, bunun sonucu da fiyatını artırdı. Yani ürün bazında ihracat artmadı, katma değer bazında artmadı” dedi.

Haberin Devamı

TÜKETİCİDEN 700 MİLYONLUK BAŞVURU

BAKAN Muş, tüketici hakem heyetlerine yüzde 55’i e-devlet üzerinden olmak üzere 442 bin 382 başvuru yapıldığını, yaklaşık 700 milyon liralık uyuşmazlığın karara bağlanarak vatandaş haklarının korunduğunu da açıkladı.