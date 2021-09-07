Bakan Muş duyurdu... Yıl sonuna kadar yüzde 35 indirim yapılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihraç ürünlerin taşınmasında hava yolu ve demir yolu taşımacılığının payının artırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bugün imzalanan mutabakat zaptıyla da Turkish Cargo tarafından, yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve-sebze ve balık taşımalarında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak." dedi.

Bakan Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Muş, burada yaptığı konuşmada, THY'nin ülke adına küresel bir marka oluşturmanın yanında en önemli hizmet ihracatçılarından biri olarak ihracata destek verdiğini söyledi. Lojistiğin, küresel düzeyde dış ticaretin en belirleyici unsuru haline geldiğini ifade eden Muş, her sene artacak ihracatın taşınmasının önünün açılması gerektiğini bildirdi. Muş, "Ülkelerin lojistik imkan ve kabiliyetleri, rekabet güçlerinin en önemli bileşeni olarak dış ticaret ve kalkınma politikalarının temelinde yer almaktadır. Son dönemde yaşanan küresel salgın koşulları ise lojistikle ilgili stratejilerin yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede, bu protokol anlam ve önem taşıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en önemli lojistik üslerinden biri olma potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Muş, bu kapsamda Bakanlık olarak ülkenin eşsiz konumundan azami derecede yararlanarak ihracatı en üst seviyeye çıkarma noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Muş, bu alandaki çalışmaların istatistiklere de yansıdığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası verilerine göre yük taşımacılığında 8 milyar dolar düzeyindeki ithalatımıza karşılık, ihracatımız 10,7 milyar dolara ulaşmıştır. Burada net ihracatçı pozisyonundayız. Bu noktada temel hedeflerimiz, ülkemizin lojistik kabiliyetlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı payı artırmak ve ihraç mallarımızın rekabetçi fiyatlarla en hızlı sürede ihraç pazarlarımıza ulaşmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

İHRACATÇILARA 46 DESTİNASYONDAKİ BAZI TAIMALAR İÇİN ÖZEL İNDİRİM

Muş, dış ticaret taşımalarında büyük oranda deniz yolu ve kara yolunun kullanıldığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hava yolu taşımacılığının dış ticaretimizdeki payı son 20 yılda önemli oranda artmıştır. Bu çerçevede, 2020 yılı itibarıyla ihracatımızın yüzde 7,5'i, ithalatımızın ise yüzde 17,9'u hava yoluyla taşınmıştır. Ocak-Temmuz 2021 döneminde ise ihracatımızın yüzde 8'i hava yoluyla taşınırken, bu yolun ithalatımızdaki payı yüzde 10'dur. Bakanlık olarak ihraç ürünlerimizin taşınmasında hava yolu ve demir yolu taşımacılığının payının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bu alanda eşgüdüm içinde çalışıyoruz. Bu noktada, dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gelişmiş altyapı ve filosuyla ülkemizdeki hava yolu taşımacılığının ilerlemesi ve dış ticaret taşımalarımız açısından önemli rol oynayacaktır."

Hava yoluyla yapılan ihraç taşımalarının artırılması hedefi kapsamında TİM ve THY arasında geçen yıl imzalanan mutabakatın, ihracata önemli katkı sunduğunu vurgulayan Muş, "Bugün imzalanan mutabakat zaptıyla da Turkish Cargo tarafından, yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve-sebze ve balık taşımalarında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacaktır. İhracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu sektörleri içeren ve hava yolu taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak bu anlaşmanın ihracatımız üzerinde olumlu etki yaratacağı aşikardır." dedi.

"ALTERNATİF GÜZERGAH ÇALIŞMALARINI GÜNDEMİMİZE ALDIK"

Bakan Muş, ihracatçıların lojistik alanındaki ihtiyaçlarına gerekli desteği sağlamak üzere Bakanlık olarak ilgili tüm paydaşlarla çalıştıklarını belirterek, "Bu vesileyle bir taraftan bölge ve çevre ülkelerle lojistik sorunlarımızı uyguladığımız yoğun diplomasiyle çözüme kavuştururken diğer taraftan uzak ülkelerle lojistik alanındaki yeni stratejimizi de uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Nitekim, ülkemizin lojistik kabiliyetinin geliştirilmesi, Orta Vadeli Program'ın da hedefleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, mevcut koşullara ek olarak, ulaşım imkanlarımızı geliştirmek amacıyla alternatif güzergah çalışmalarını da gündemimize almış bulunmaktayız." diye konuştu.

Geçen yıl ekim ayında "Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe girdiğini anımsatan Muş, ihracatın kesintisiz sürdürülebilmesi için kurulacak yurt dışı lojistik merkezlerine yönelik çok önemli destek mekanizmaları öngörüldüğünü söyledi. Muş, bu merkezlerin, ihracatçıların lojistik maliyetlerini azaltma ve ihraç ürünlerinin yeni pazarlara en etkin ve verimli yollardan ulaştırılmasını sağlama noktasında büyük hizmetlerde bulunacağına dikkati çekerek, "Bu alanda, tüm diğer paydaşlarımızla yakın temas halinde çalışmalarımızı sürdürüyor, ayrıca özel sektörümüzün yurt dışı lojistik merkezlerin kurulmasına yönelik süregelen desteğinin devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KOLAY BOZULAN ÜRÜNLERİN İHRACATI DAHA ÖNEMLİ HALE GELİYOR"

Bakan Muş, lojistik sektörünün, gelecek dönemde daha çok dijitalleşme ve verimlilik odaklı olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün tek bir tuşla çevrim içi olarak alınan bir ürünün çok kısa tedarik süreleri içinde dünyanın her yerindeki tüketicilere ulaştırılması beklenmektedir. Bu noktada, kolay bozulabilen ürünlerin ihracatı başta olmak üzere firmalarımızın lojistik kabiliyetlerinin geliştirilmesi giderek daha önemli hale gelmektedir. Bugün tesis edilmesine tanıklık ettiğimiz mutabakatın, söz konusu ürünlerin hava yoluyla taşınmasını kolaylaştırarak ihracatçılarımızın küresel düzeyde daha rekabetçi hale gelmelerine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

"YIL SONU İHRACAT HEDEFİNE ULAŞACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Ekonomik verilerdeki olumlu seyre de dikkati çeken Muş, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen yüzde 21,7'lik yüksek oranlı büyümeden yaklaşık yarısının mal ve hizmet ihracatından kaynaklandığını anımsattı. Sanayi üretim endeksi, imalat sanayi kapasite oranı ile ekonomik güven endeksindeki artışa işaret eden, Muş, "Bu veriler doğrultusunda Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen 211 milyar dolar ihracat düzeyine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Muş ve Karaismailoğlu'nun himayesinde TİM Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarafından Hava Kargo İşbirliği Protokolü imzalandı.

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