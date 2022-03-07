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Bakan Muş, Arnavutluk Bakanı ile Kapıkule’de buluştu

#Ticaret Bakanı Mehmet Muş#Kapıkule#Ekonomianasayfa
Bakan Muş, Arnavutluk Bakanı ile Kapıkule’de buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Arnavutluk Bakanı İbrahimaj ile Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ikili temas ve toplantının ardından heyet Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj ile Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ikili temas ve toplantının ardından heyet Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj ile Kapıkule Sınır Kapısı’nda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen buluşmada ikili temas ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından heyet Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. 

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Görüşmelerle ilgili açıklama yapılmazken, Arnavutluk’un gümrük kapılarının modernize edilmesiyle ilgili Türkiye’den talepleri olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj’ın, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gelerek incelemelerde bulunduğu belirtildi. Heyet, Kapıkule’de görüşmelerin ardından Meriç Nehri kenarında bir restoranda yemek yedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, Selimiye Cami ile Sultan 2’nci Beyazid Külliyesi ve Sağlık Müzesi’ni gezmesinin ardından kentten ayrılacağı belirtildi.

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#Ticaret Bakanı Mehmet Muş#Kapıkule#Ekonomianasayfa

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